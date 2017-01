Élu meilleur arrière droit de l’année par la Fifa, le désormais joueur de la Juventus Turin a trouvé dommage que ses anciens partenaires du FC Barcelone ne viennent pas à la cérémonie. Dans un communiqué, le club catalan avait expliqué qu’il souhaitait privilégier la préparation du match retour de Coupe du roi contre Bilbao (le FC Barcelone avait perdu le match aller sur le score de 2-1) plutôt que de se rendre à Zurich.

Pourtant Léo Messi était bien nominé pour recevoir le prix du meilleur joueur de l’année, finalement remis à son éternel rival Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et quatre Barcelonais ont été mis dans le « Onze de l’année ». Dani Alvès s’est senti du coup un peu seul, au moment d’aller chercher son trophée : « je vois beaucoup de blancs (couleur du maillot madrilène NDLR) et je me sens mal, les Barcelonais auraient dû venir » a-t-il confié à Marca.