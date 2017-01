Alors que la cérémonie des The Best FIFA Football Awards - qui récompense entre autres le meilleur joueur de la saison ainsi que le meilleur coach de l’exercice écoulé - se tiendra ce soir, la FIFA vient de dévoiler les votes des internautes, qui ont participé via les réseaux sociaux , Twitter plus précisément.

Si Cristiano Ronaldo devrait s’emparer du prix du meilleur joueur, les internautes ont eux voté pour Lionel Messi. Chez les femmes, c’est la Brésilienne Marta qui a été plébiscitée, pendant que Zinedine Zidane a les faveurs des votants en tant qu’entraîneur de l’année. L’équipe type de l’année composée via les votes sur Twitter a également été dévoilée.