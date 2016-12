Dans un entretien accordé au magazine espagnol Club del Deportista, Aymeric Laporte a affirmé qu’il pourrait vivre sa dernière saison à Bilbao. L’été dernier déjà, il avait refusé une offre de Manchester City, préférant rester une saison de plus dans son club formateur.

« Il n’y a aucun doute que leur offre était très bonne (à Manchester City, Ndlr). Non seulement pour moi, mais pour tout joueur de football (...) Il faut réfléchir lorsque des offres nous parviennent. Et si de nouvelles offres arrivent, alors je les étudierai. » Les courtisans sont prévenus alors que le défenseur est sous contrat jusqu’en 2020 et qu’il dispose d’une clause de départ de 65 M€, qui grimpera à 70 M€ en 2018.