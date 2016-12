On jouait la 16e de Bundesliga ce mardi soir avec 4 matches qui étaient au programme. Auteur d’un nul ce week-end malgré la belle prestation de Dembélé, le Borussia Dortmund a de nouveau perdu des points ce soir à domicile face à Augsbourg (1-1). Dembélé a encore réalisé une belle prestation en marquant son 4e but en championnat et en délivrant quelques caviars à ses coéquipiers.

Le BvB se retrouve désormais 4e de Bundesliga en attendant les autres matches de demain et notamment le duel au sommet entre le Bayern et Leipzig. En parallèle, Gladbach a été battu chez lui par Wolfsbourg 2-1, Hambourg l’a emporté 2-0 face à Schalke alors que l’Eintracht n’a fait qu’une bouchée de Mayence 3-0.

Le classement de Bundesliga ici.

Les résultats du soir :

Borussia M’Gladbach 1 - 2 Wolfsbourg : Hazard (52e) pour Gladbach, Caligiuri (3e) et Gomez (57e) pour Wolfsbourg.

Hambourg 2 - 0 Schalke 04 : Müller (60e), Wood (82e).

Borussia Dortmund 1 - 1 Augsbourg : Dembélé (47e) pour Dortmund, Ji (33e) pour Augsbourg

Eintracht Francfort 3 - 0 Mayence : Hrgota (18e), Barkok (75e, 85e).