Sa non-prolongation a provoqué le mécontentement des supporteurs des Girondins de Bordeaux, et pour cause, Cédric Carrasso reste une valeur sûre en Ligue 1. Aujourd’hui libre de tout contrat, celui qui devrait être remplacé par Benoît Costil au Matmut Atlantique, a expliqué avoir reçu beaucoup de propositions. À 35 ans, l’ancien Marseillais ne risque pas d’être au chômage l’année prochaine.

« J’ai eu beaucoup de propositions, plus que ce que je pensais. Il y en a un peu partout, en Ligue 1, à l’étranger. Je vais me poser tranquillement. Je vais prendre le temps de digérer tout ça. Quoi qu’il arrive, je veux finir l’histoire avec les Girondins, aller au bout de la réflexion, des choses. Et ensuite, prendre le challenge qui me ressemblera. Et aussi le club qui me ressemblera, avec humilité et respect. Il faut que je trouve le challenge qui me correspond » a expliqué Cédric Carrasso en zone mixte après le match Lorient-Bordeaux (1-1).