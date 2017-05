Avec 3 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1, Jérémy Ménez n’a clairement pas marqué les esprits cette saison avec les Girondins de Bordeaux, club qu’il avait rejoint l’été dernier dans l’espoir de se relancer. Pour autant, le président de la formation aquitaine, Stéphane Martin, préfère croire en des jours meilleurs.

« Jérémy Ménez a encore deux ans de contrat. C’est sûr que ses performances ne sont pas au niveau de ce que l’on espérait quand on l’a fait venir. C’était un coup. Un joueur expérimenté qui a connu de très grands clubs et le très haut niveau, ça reste un bon pari. (...) On espère qu’il va revenir affûté, motivé et qu’il démontrera sa valeur à Bordeaux », indique-t-il sur les ondes de RMC.