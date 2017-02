Le Paris Saint-Germain affronte Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et les Girondins vont entrer dans l’histoire des Rouge-et-Bleu en devenant le premier club à affronter le PSG à 100 reprises en matches officiels, comme l’a indiqué le site internet du club de la capitale.

Plus précisément, Parisiens et Bordelais se sont affrontés 85 fois en championnat de première division (D1 puis Ligue 1), 8 fois en Coupe de France, 5 fois en Coupe de la Ligue et 1 fois lors du Trophée des champions.

Clubs les plus affrontés par le Paris Saint-Germain en matches officiels :

1. Bordeaux : 100 matches

2. Lyon, Monaco : 92 matches

4. Marseille, Nantes : 91 matches

6. Lille : 86 matches

7. Auxerre : 83 matches

8. Lens : 82 matches

9. Saint-Etienne : 79 matches

10. Sochaux : 77 matches