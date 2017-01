En conférence de presse d’avant-match, Jocelyn Gourvennec a fait un gros point sur le mercato hivernal du côté des Girondins de Bordeaux. Les Bordelais, 9es de Ligue 1, font une saison en demi-teinte. Et selon Jocelyn Gourvennec, si Bordeaux ne recrutait pas, il perdrait du terrain sur ses concurrents.

En interne déjà, la prolongation de Sertic n’avance pas, et cela commence à agacer le technicien bordelais. « Son dossier ne me satisfait pas, car il est à six mois de la fin de son contrat et ça n’avance pas ni dans un sens ni dans l’autre. On est entre deux eaux. Ce n’est pas idéal. Je ne verrai pas d’un bon œil son départ d’ici le 31 janvier. » Concernant Rolan, il n’y a, pour le moment, aucune offre. « Il n’y a pas d’offres. S’il y a une offre, le club discutera et on verra. Mais aujourd’hui il faut être concret. » Concernant les arrivées, Daniel Mancini, un milieu de terrain argentin de 20 ans, a paraphé un contrat le liant aux Girondins jusqu’en juin 2020.