Alors que Benoît Costil est attendu aujourd’hui, les Girondins Bordeaux vont s’activer pour conserver plusieurs joueurs prêtés. Comme l’a annoncé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse ce mardi : « On veut garder Youssouf Sabaly (24 ans, PSG, arrière droit, 30 matchs en L1) et Vukasin Jovanovic (21 ans, Zenit St Petersburg, défenseur central, 8 matchs en L1). Et eux veulent rester. Les Girondins ne peuvent pas être un choix par défaut. Dans mon esprit, il est important de travailler avec des joueurs qui ont envie de travailler aux Girondins et avec moi. C’est fondamental. »

L’entraîneur de Bordeaux souhaite également prolonger un remplaçant : Théo Pellenard ( 23 ans, arrière gauche, 6 matchs en L1) ( « On souhaite le conserver, il a une proposition de prolongation, j’espère qu’il va l’accepter. Il est en dessous dans la concurrence, il le sait. Je ne l’ai pas beaucoup utilisé, mais je l’ai félicité pour sa saison, car même sans jouer il a très bien travaillé, il a progressé à l’entraînement. C’est un garçon du club, polyvalent, très intelligent, important dans l’équilibre du groupe. Quand il a joué, il a répondu présent. »