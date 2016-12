Pour cette 19e et dernière journée de Ligue 1 de l’année 2016, les Girondins de Bordeaux accueillent le leader et d’ores et déjà champion d’automne l’OGC Nice de Lucien Favre qui a impressionné depuis le début.

Les Aiglons, s’ils s’imposent, garderont quoiqu’il arrive quatre points d’avance sur son dauphin Monaco et sept sur le Paris Saint-Germain, troisième. Bordeaux peut lui se replacer à niveau de la septième et sixième place s’ils prennent les trois points.

Bordeaux : Prior - Gajic, Lewczuk, Sertic, Pellenard - Toulalan, Plasil, Vada - Malcom, Rolan, Laborde.

Nice : Cardinale - Burner, Sarr, Le Marchand, Souquet - Seri, Cyprien, Koziello - Belhanda, Balotelli, Plea

