Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Matmut-Atlantique de Bordeaux ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Quelques jours après s’être largement imposés en terres bordelaises pour le compte des demi-finales de Coupe de la Ligue (victoire 4-1, 24 janvier dernier), les Parisiens se déplacent à nouveau chez les Girondins avec l’ambition de revenir, provisoirement, à hauteur de l’AS Monaco au sommet du classement du championnat.

Et pour y parvenir, Unai Emery a décidé de laisser de côté le 4-2-3-1, testé face au LOSC en début de semaine (victoire 2-1 au Parc des Princes), et a opté pour son traditionnel 4-3-3 avec Edinson Cavani en pointe, épaulé par Lucas et Di Maria sur les ailes. À noter également les retours de Marco Verratti dans l’entrejeu et Kévin Trapp dans les buts. Thiago Silva et Guedes sont laissés en tribune.

Les compositions :

Girondins de Bordeaux : Carrasso - Gajic, Jovanovic, Pallois, Sabaly - Toulalan, Plasil, Sankharé - Malcom, Rolan, Ménez.

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Lucas, Cavani, Di Maria.