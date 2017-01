Le PSG s’apprête à disputer la demi-finale de Coupe de la Ligue à Bordeaux ce mardi soir. Unai Emery a communiqué son groupe où il y a pas mal d’absents.

Augustin, Draxler, Jésé, Krychowiak, Pastore sont touchés et forfaits. Thiago Motta est lui suspendu et Aurier est toujours à la CAN. À noter la présence dans le groupe du jeune Georgen.

Le groupe parisien :

Areola, Trapp - Georgen, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Maxwell, Meunier, Thiago Silva - Lo Celso, Matuidi, Nkunku, Rabiot, Verratti - Ben Arfa, Cavani, Di Maria, Lucas