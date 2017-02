Transféré en provenance de Lille, Younousse Sankharé a signé avec les Girondins de Bordeaux de pour 4 ans et demi. Après Guingamp et Lille, Bordeaux est donc son troisième club en l’espace de 6 mois. Dans son nouveau club, il retrouve donc son ancien entraîneur, Jocelyn Gourvennec, qui l’avait déjà dirigé en Bretagne. Sankharé était donc présenté hier à la presse et c’est exprimé sur son arrivée.

« Tout s’est fait rapidement et le fait de bien connaître le coach a facilité les choses. Je veux m’inscrire dans la durée. Le coach Gourvennec m’a fait progresser dans le jeu, mais aussi en tant qu’homme » a déclaré le joueur. Gourvennec s’est lui aussi expliqué sur sa volonté d’attirer son ancien joueur : « Il était suivi par la cellule. Nous cherchions un joueur de son profil et nous nous sommes positionnés. Nous étions limites dans la rotation au milieu. Il a un profil complet, peut jouer dans tous les systèmes. J’insiste, c’est un vrai compétiteur. Il est toujours égal à lui-même, quel que soit l’adversaire. »