L’Équipe annonce dans son édition du jour que Middlesbrough tient désormais la corde dans le dossier Jesé Rodriguez (23 ans, Paris SG). Interrogé en conférence de presse, le manager de Boro Aitor Karanka a confirmé son intérêt, sans détour.

« Jesé Rodriguez est un joueur avec qui j’ai déjà travaillé et je sais à quel point il est bon. Son prochain transfert sera important pour lui et j’espère pouvoir le convaincre. Aucun joueur n’est plus important que l’équipe, mais l’offre doit être bonne pour le club avant qu’un club parte », a-t-il glissé, relayé par la BBC. Il n’y a plus qu’à !