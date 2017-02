La météo était belle et 20 000 spectateurs attendaient avec impatience le coup d’envoi du derby de Curitiba entre l’Atlético Paranaense et Coritiba mais le match a finalement été annulé avant le coup d’envoi. C’est la fédération régionale (FPF) qui a donné l’ordre à l’arbitre de la rencontre de reporter le match qui devait avoir lieu ce dimanche. Et le motif est surprenant.

Alors que la version officielle prétexte qu’un trop grand nombre de journalistes étaient présents sans accréditation, la réalité serait bien différente. Selon So Foot, pour protester contre les trop faibles revenus liés aux droits télévisés, les deux clubs ont choisi d’un commun accord de diffuser gratuitement le match sur Youtube et Facebook. Ce qui n’a donc pas du tout plu à la FPF. Interrogé sur cette décision, le président de l’Atlético a furieusement déclaré : « une honte, les clubs n’ont pas à être pris en otage par les diffuseurs ».