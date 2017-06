En inscrivant quatre buts en trois matches lors du mois de mai, Pierre-Emerick Aubameyang a terminé sa saison en fanfare avec le Borussia Dortmund.

Avec ces nouvelles réalisations, l’attaquant des Marsupiaux est même devenu le meilleur buteur du championnat allemand avec 31 buts en 32 matchs, juste devant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et ses 30 buts. Pour le récompenser, les fans l’ont élu meilleur joueur du mois en Bundesliga.

Congratulations to @Aubameyang7 on being voted the #Bundesliga Player of the Month for the month of May ! #BLPOTM pic.twitter.com/wec6eLrA29

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 2 juin 2017