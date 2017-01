Alors que la FIFA a décidé de voler au secours des arbitres, les instances allemandes du football ont décidé de faire un grand pas en avant. En effet selon une information reprise par SoFoot, dès la saison prochaine, tous les matchs de Bundesliga bénéficieront de l’assistance vidéo.

L’arbitre aura donc la possibilité de vérifier la validité d’une décision sur un écran situé au bord du terrain. Mais attention, seulement dans quatre cas précis : but, penalty, carton rouge accordé ou non et assurance que le bon joueur ait été sanctionné en cas de litige. Le dispositif avait déjà été testé pour la première fois en 2016, à l’occasion de la Coupe du monde des clubs. Cette saison sera une période de test qui permettra à l’IFAB (l’organisme qui gère l’évolution des règles du football) de rendre un rapport définitif sur la vidéo en mars 2018 pour, à terme, généraliser cette démarche.