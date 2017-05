Quel match. Mené 4-2 jusqu’à la 84e minute, le Bayern Munich s’est finalement imposé 5 buts à 4 sur la pelouse de son dauphin Leipzig ! Tout avait bien débuté pour le dauphin des Bavarois puisque Sabitzer avait ouvert la marque dès les premiers instants de la partie (2e). Lewandowski égalisait quelques minutes plus tard (17e) mais Werner puis Poulsen donnaient deux buts d’avance à Leipzig (29e, 47e).

Si les hommes de Carlo Ancelotti revenaient dans le match grâce à cette réalisation de Thiago Alcantara (59e), Werner s’offrait un doublé et pensait offrir le succès à sa formation (65e). Mais le Bayern allait pousser et réaliser une incroyable fin de match. Lewandowski s’offrait également un doublé et réduisait la marque (84e) avant que David Alaba n’égalise d’un superbe coup franc (90e+1). Mieux, Robben donnait le succès aux siens après un incroyable rush dans la surface adverse dans les ultimes secondes de la partie (90e+5). Victoire à l’arraché des Bavarois, déjà sacrés champions d’Allemagne le 29 avril dernier.

Résultats Bundesliga :

RB Leipzig (4-5) Bayern Munich : Sabitzer (2e) Werner (29e sp, 65e) Poulsen (47e) / Lewandowski (17e sp, 84e) Alcantara (60e) Alaba (90e+1) Robben (90e+5)

Schalke 04 (1-1) Hambourg : Burgstaller (25e) / Lasogga (90e+2)

Fribourg (1-1) Ingolstadt : Philipp (31e) / Lezcano (44e)

Werder Brême (3-5) Hoffenheim : Gebre Selassie (59e) Bargfrede (86e) Bauer (90e+1) / Szalai (7e) Kramaric (11e, 49e) Zuber (40e) Bicakcic (52e)

Augsbourg (1-1) Borussia Dortmund : Finnbogason (29e) / Aubameyang (32e)

Bayer Leverkusen (2-2) Cologne : Kiessling (60e) Pohjanpalo (71e) / Jojic (14e) Klunter (49e)

Darmstadt (0-2) Hertha Berlin : Kalou (14e) Torunarigha (28e)

Mayence (4-2) Francfort : Cordoba (60e) Bell (62e) Muto (76e) De Blasis (90e+3 sp) / Hrgota (42e) Seferovic (50e)

Wolfsburg - Borussia M’Galdbach reporté

