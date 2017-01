C’est le coup d’envoi de la CAN ce samedi. Après le match nul 1-1 entre le pays organisateur, le Gabon, et la Guinée-Bissau, c’est au tour du Cameroun et du Burkina Faso de s’affronter.

Les Etalons joueront avec l’ancien Lyonnais Baky Koné. Kaboré est présent au milieu en compagnie de l’ex-Rennais Pitriopa. Bertrand Traoré est aligné en pointe. Pour les Lions Indomptables, Njie est titulaire tout comme Mandjeck et Moukandjo.

Retrouvez le résumé de la rencontre sur notre site au coup de sifflet final.

Les compositions :

Burkina : Koffi - Dayo, Malo, B. Koné, Y. Coulibaly - Kaboré, R. Traoré - Nakoulma, Pitroipa, A. Traoré - B. Traoré.

Cameroun : Ondoa - Mabouka, Ngadeu, Teikeu, Oyongo - Njie, Mandjeck, Siani, Bassogog - Moukandjo, Zoua.