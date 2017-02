Le Chelsea d’Antonio Conte est la dernière équipe du trio de tête à jouer sa 25e journée. Et ce sera ce dimanche sur le terrain de Burnley. Les Blues ont l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart.

En effet, en cas de victoire ce dimanche après-midi (14h30), Diego Costa et ses compagnons de route compteraient douze points d’avance sur Tottenham et Arsenal, respectivement deuxième et troisième du championnat d’Angleterre.

Burnley : Heaton, Lowton, Keane, Mee, Ward, Boyd, Barton, Westwood, Brady, Barnes, Gray

Chelsea : Courtois ; Azpilicueta, David Luiz, Cahill ; Moses, Kante, Matic, Alonso ; Pedro, Diego Costa, Hazard

