Révélée dimanche par Téléfoot, la rumeur Patrice Evra à l’OM prend de l’ampleur ces dernières heures. Mardi après-midi, on apprenait qu’un contrat d’un an et demi avait été proposé par l’OM au joueur. Dans la soirée, des médias italiens indiquaient que les représentants de Patrice Evra étaient attendus sur la Canebière.

Une information confirmée par Sky Italia qui indique que les agents ont bel et bien rendez-vous ce mercredi avec Jacques-Henri Eyraud pour trouver un accord. La radio indique que le dossier pourrait être bouclé dans les prochaines 24 heures. Si Patrice Evra venait à signer à l’OM, il s’agirait d’un sacré coup réalisé par le club phocéen et un formidable atout pour Rudi Garcia, en manque de spécialiste au poste de latéral gauche.