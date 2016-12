Élu meilleur milieu de terrain de Suède, pour sa saison réussie avec l’AIK (3 buts en 27 apparitions en Allsvenskan), Ebenezer Ofori (21 ans) éveille la curiosité de plusieurs clubs, en Europe et ailleurs.

Le média ghanéen Ghanasoccernet indique que Caen et Lorient font partie des écuries s’étant renseignées au sujet du Ghanéen, pressenti pour figurer dans la liste élargie des Black Stars pour la Coupe d’Afrique des Nations. Hambourg, Krasnodar, West Ham, mais aussi Los Angeles Galaxy et New York City seraient sur le coup.