En allant chercher un point inespéré au Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-1), le Stade Malherbe de Caen s’est assuré le maintien in extremis. Très contesté par les supporters du club, Patrice Garande a profité d’une interview accordée à Ouest-France pour passer en revue tout son effectif. Et on peut dire qu’il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Morceaux choisis.

Rémy Vercoutre

« Vercoutre n’a pas eu la régularité qu’il avait. C’est selon moi une question de confiance réciproque. Ses partenaires ne lui donnent pas grande confiance, et vice versa. »

Damien Da Silva

« Avec tout le potentiel qu’on lui connaît, il a fait une saison moyenne. »

Alaeddine Yahia

« Avec le poids des années, il fait une saison très, très moyenne. »

Julien Féret

« Cette année, il a été moyen sur tous les plans. »

Ronny Rodelin

« Il fait une moins bonne saison. L’année dernière, il prenait la profondeur. Cette année, c’était moins bien. »

Mouhamadou Dabo

« Il ne s’est pas imposé en début de saison. Ensuite, il a été blessé, et je ne sais même pas s’il a pu enchaîner deux semaines d’entraînement sans pépin. »