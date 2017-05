La saison fut longue et compliquée pour Caen mais Patrice Garande et ses joueurs ont obtenu le maintien sur la pelouse du Parc des Princes lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. En poste depuis 2012, le coach normand a été critiqué mais il sera toujours là après l’été.

C’est ce qu’il a affirmé à Ouest-France ce vendredi soir, assurant également que l’effectif serait profondément remanié et qu’une nouvelle dynamique serait lancée. « La saison prochaine, je serai l’entraîneur » a indiqué que Garande.