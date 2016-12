À seulement dix-huit ans et quinze apparitions en Ligue 1 dans les jambes, le jeune espoir caennais Jean-Victor Makengo a déjà l’Europe à ses pieds, si l’on en croit les informations du quotidien L’Équipe. Au point d’être considéré aujourd’hui comme l’une des plus belles promesses du Vieux-Continent. Comparé à Matuidi pour son abattage et à son aîné Ngolo Kanté pour sa morphologie, le milieu de terrain attise en effet les regards de nombreuses écuries.

À commencer par des équipes telles que le FC Séville, l’AS Roma ou encore Southampton, informe ainsi le quotidien sportif dans ses colonnes. Trois formations qui sont déjà venues à plusieurs reprises observer le jeune talent. Toutefois, les dirigeants normands n’envisagent pas de se séparer de leur joyau. Ardemment courtisé cet été - Lorient ayant fait parvenir une offre de 5 millions d’euros pour s’attacher ses services, offre refusée - Makengo, sous contrat jusqu’en 2018, devrait ainsi prolongé pour deux années supplémentaires.