La surprise de la Coupe d’Afrique des Nations a très certainement été l’élimination dès la phase de poule de la Côte d’Ivoire. Gervinho, qui s’est blessé et n’a pas pu participer à cela, s’est confié sur son ressenti par rapport à ses coéquipiers.

« Je ne vais pas mentir : en tant que capitaine, en tant que joueur, en tant que supporter de l’équipe, j’ai été très surpris par notre fiasco. Voir la Côte d’Ivoire se faire éliminer dès le premier tour d’une CAN, qui pouvait l’imaginer ? Depuis que je suis en sélection, je n’ai jamais connu cela. En plus, on était les champions en titre. L’objectif était de sortir du premier tour pour ensuite aborder les matches étape par étape jusqu’en finale. Secrètement, on espérait remporter encore le trophée. Cette élimination au premier tour a donc été une grosse déception pour nous tous », a-t-il déclaré sur Sportmania.ci.