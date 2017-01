Avec des joueurs comme Mohammed Salah (AS Roma) ou Mohammed Elneny (Arsenal) dans leur effectif, les Égyptiens ont les moyens de faire quelque chose dans cette Coupe d’Afrique de Nations. Pourtant, les Pharaons ont eu du mal à trouver le rythme dans cette compétition. Avec une première victoire in extremis (1-0 but de El-Said 88e) contre l’Ouganda (ils avaient déjà fait match nul contre le Mali lors de la première journée), l’Égypte se donne de l’air pour la qualification en quarts de finale.

En effet, avec cette victoire l’Egypte passe deuxième de ce Groupe D et met le Mali (3e) à trois points. En cas de match nul minimum contre le Ghana, les leaders de ce groupe, la qualification sera donc assurée. Avec cette nouvelle défaite, l’Ouganda est définitivement éliminé de la CAN.