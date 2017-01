Après la victoire du Ghana sur l’Ouganda 1-0, le Mali et l’Égypte n’ont pas réussi à se départager (0-0) dans cette deuxième rencontre du groupe D de la CAN 2017. Les Aigles peuvent avoir quelques regrets car ils ont globalement dominé cette rencontre et se sont procurés les meilleures occasions, même si Salah a vu Sissoko repousser sa tête à bout portant (58e).

Autre fait du match, Essam el-Hadary est devenu le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de la CAN. Sur le banc en début de match, le gardien égyptien de 44 ans a remplacé à la 25e minute le titulaire El-Shennawy, sorti sur blessure. Il fêtait là sa 148e sélection et a battu le record de son compatriote et gardien de but également, Hossam Hassen (39 ans).