Le Ghana était déjà qualifié pour les quarts de finale après ses deux victoires de rang lors des deux premières journées. Et ce soir, les Black Stars se sont inclinées face à l’Egypte (1-0), qui empoche les trois points grâce à un but de Mohamed Salah en début de partie. Egyptiens et Ghanées, dans cet ordre là, sont donc qualifiés pour les quarts.

Pour sa part, le Mali n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 et prend la porte après avoir terminé à la troisième place de groupe D.

Le tableau complet des quarts de finale :

Burkina Faso - Tunisie

Sénégal - Cameroun

RDC - Ghana

Egypte - Maroc