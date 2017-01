Après une défaite face à la République Démocratique du Congo (0-1), le Maroc s’est imposé face au Togo (3-1) pour le compte de la 2e journée du groupe C de la CAN 2017.

Alors que Dossevi avait ouvert la marque pour les Togolais (5e), Bouhaddouz (14e), Saiss (20e) et En-Nesyri (71e) ont permis aux hommes d’Hervé Renard de s’offrir leur première victoire de la compétition. Les Marocains devront faire un bon résultat face à la Côte d’Ivoire lors du troisième et dernier match du groupe s’ils souhaitent se qualifier pour le prochain tour de cette CAN.