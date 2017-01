Le troisième quart de finales de la Coupe d’Afrique des Nations se jouait entre la République Démocratique du Congo et le Ghana. Et ce sont les Ghanéens qui se sont qualifiés (2-1) grâce aux buts des frères et anciens joueurs de l’Olympique de Marseille : Jordan Ayew (63e) et André Ayew (78e sp).

Le Ghana rejoint donc le Cameroun en demi-finale qui s’était imposé hier soir contre le Sénégal aux tirs au but. Rendez-vous jeudi à 20h pour ce match. L’autre demi opposera le Burkina Faso au gagnant du match Egypte-Maroc (ce soir 20h).