Le premier match du groupe D mettait aux prises le Ghana, l’un des favoris de la compétition et finaliste de la précédente édition, et l’Ouganda. Cela a donné un match ouvert, où l’Ouganda a joué crânement sa chance et aurait pu profiter des largesses ghanéennes.

Mais c’est bien André Ayew qui a ouvert le score à la 32e minute, sur penalty. Son frère Jordan n’a pas toujours fait les bons choix offensivement et les Black Stars sont longtemps restés sous la menace d’une égalisation. Score final 1-0.