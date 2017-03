Fabio Cannavaro, l’entraîneur de Tianjin Quanjian, s’est confié au quotidien belge DH.net sur d’autres arrivées possibles de Diables Rouges pour renforcer son équipe lors du prochain mercato, mais pas seulement. Le technicien italien a également évoqué les joueurs qu’il a tenté de faire venir l’hiver dernier. Outre Alex Witsel arrivé cet hiver, Fabio Cannavaro souhaitait faire venir Romelu Lukaku.

« On a parlé avec Romelu, le problème venait d’Everton qui ne voulait pas le laisser partir. Le fait que Romelu soit encore jeune n’est pas un problème. Certains pensent qu’un joueur comme lui ne peut pas venir ici, mais c’est faux. Romelu pourrait très bien venir. » Le champion du Monde 2006 a aussi approché Fellaini et surtout Dries Mertens. L’Italien est fan des Belges et ne s’en cache pas. « Je cherche plutôt des joueurs de 28-29 ans. Il y a des joueurs fantastiques dans votre équipe nationale qui pourraient être intéressants pour la Chine. »