Suite au départ de Carlo Ancelotti vers le Real Madrid à l’été 2013, Fabio Capello avait été approché par Leonardo, alors directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais le technicien italien, à l’époque sélectionneur de la Russie, avait décidé de décliner l’offre parisienne malgré un accord avec les Rouge-et-Bleu. Une décision qu’il regrette aujourd’hui.

« Je vais te dire une chose : j’ai été proche, plus que proche même, avec le PSG. Quand Leonardo a été suspendu, il m’a appelé lui-même. Moi je me suis mis d’accord avec le club. Mais finalement, comment dire… J’étais sélectionneur de la Russie. Ça me semblait être une trahison de quitter comme ça la Russie pour aller entraîner le PSG. Peut-être que j’ai eu tort puisque finalement ceux sont eux qui m’ont maltraité (rire) (il a été limogé de son poste de sélectionneur en juillet 2015, ndlr). J’ai perdu une grande occasion d’entraîner une grande équipe », a déclaré l’Italien au micro de Canal+.