Yoan Cardinale vit une belle saison avec l’OGC Nice. Le gardien niçois s’est notamment fait un nouvel ami au sein du vestiaire azuréen. Arrivé l’été dernier, Mario Balotelli s’est très bien intégré dans le groupe de Luvien Favre. Dans La Provence, Cardinale a expliqué cette amitié avec Balotelli.

« Quand on ne le côtoie pas, on a une image de Mario très fermé, mais ce n’est pas du tout le cas. Il aime beaucoup taquiner, moi aussi, c’est pour cela qu’on s’entend bien. Ce n’est vraiment pas la personne présentée dans la presse. Il est énorme et réalise une très belle saison. Comme Hatem, ce sont des joueurs qui sont mal aimés des médias, mais quand vous les connaissez personnellement, vous vous rendez compte qu’ils ne sont pas comme on les décrit, » a-t-il confié.