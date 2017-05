Cédric Carrasso est revenu à son meilleur niveau avec Bordeaux, mais le gardien de but est régulièrement embêté par des blessures à répétitions. Ses dirigeants aimeraient un gardien plus régulier et les rumeurs d’arrivées d’un autre portier sont persistantes. Dans une interview accordée au Canal Football Club, sur Canal +, Cédric Carrasso a fait le point sur sa situation.

« Je me sens capable de jouer, je le montre tous les week end. J’ai voulu le montrer içi, je pense qu’ailleurs ils seront aussi contents de me récupérer. Je suis même prêt à être numéro 2 dans un club beaucoup plus costaud, mais je privilégierais de jouer. (...) Il y a pas mal de propositions, dire que c’est fait avec Montpellier ou une autre équipe, c’est faux. (...) Je verrai ça à la fin. » Il a également répondu à un possible intérêt de l’OM. « J’ai passé de super moments là-bas. Je connais le club et je sais qu’ils ont d’autres priorités. Et j’ai beaucoup donné là-bas, l’histoire a fait que je n’y retournerais pas. »