Arrivé chez les Girondins de Bordeaux en 2009, Cédric Carrasso a été contraint de faire ses valises il y a quelques jours, puisque les dirigeants bordelais n’ont pas voulu prolonger le contrat du joueur de 35.

Dans Transversales, sur SFR Sport, le gardien de but, libre de s’engager dans le club de son choix, a avoué être séduit par un possible poste de numéro 2 à Monaco. « L’envie est de trouver un équilibre entre ce que je pourrais apporter et le plaisir. Monaco ? Ça pourrait être quelque chose qui me plaît », a-t-il précisé. Affaire à suivre.