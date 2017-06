Après deux saisons passées en Liga NOS avec le FC Porto, Iker Casillas pourrait de nouveau changer de club cet été. Le gardien espagnol de 36 ans se sent encore en forme et aimerait tenter un nouveau challenge. Alors qu’un contrat aurait été proposé par l’OM à l’ancien portier du Real Madrid selon RMC, ce dernier a démenti toute négociation avec le club phocéen dans L’Équipe : « Non. Andoni et moi, on se connaît depuis très longtemps. On parle de temps en temps, mais de ça, non ».

Également annoncé du côté du Paris Saint-Germain, Casillas n’a en revanche pas eu le même discours vis-à-vis de cette possibilité : « C’est une des équipes les plus importantes en Europe. Pour une raison ou une autre, elle n’a pas encore réussi à franchir ce palier qui serait d’aller en finale de Ligue des champions ou de la gagner. Avec ses joueurs, son équipe, son stade et la ville, c’est clairement un club qui mériterait de disputer une finale ». San Iker insinuerait-il que son expérience des grands événements serait utile pour le PSG ?