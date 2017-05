Auteur de la plus belle saison statistique de sa carrière, Edinson Cavani est conscient que le PSG va tout de même recruter un attaquant cet été. Dans un entretien accordé à Canal Plus ce dimanche, l’Uruguayen affirme ne pas avoir peur de la concurrence. Au contraire même.

« S’ils viennent, ils sont les bienvenus. On est là pour le collectif. On espère toujours que les nouveaux complètent l’équipe avec leurs qualités » a précisé El Matador. Les noms d’Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang reviennent avec insistance depuis quelques semaines.