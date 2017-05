Ce lundi, Mediapart révélait quelques informations à propos d’un montage financier organisé autour d’Edinson Cavani pour lui permettre d’économiser 482 442 d’impôts. Une affaire qui s’ajoute à celle de ce matin où le même média dévoilait que l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) avait perquisitionné ce mardi matin les domiciles d’Angel Di Maria et de Javier Pastore.

Ce soir, Edinson Cavani a réagi aux révélations de Mediapart par le biais d’un communiqué et bien sûr il dément. « M. Edinson Cavani a pris connaissance avec stupeur de l’article publié dans Mediapart le 22 mai 2017. Alors que M. Cavani avait répondu préalablement aux questions du journaliste Yann Philippin en confirmant que les revenus encaissés par les sociétés de Malte avaient intégralement été non seulement déclarés mais aussi imposés en France, l’article accuse M. Edinson Cavani d’avoir "évité le paiement de l’impôt sur les sociétés en France" et de n’avoir "aucun revenu à déclarer au fisc". M. Edinson Cavani dément à nouveau, avec la plus grande fermeté, les accusations infondées portées à son encontre. »