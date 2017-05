Le SCO d’Angers rencontrera le Paris Saint-Germain en finale de la coupe de France, ce samedi (21 heures). Si les Parisiens sont favoris, les Angevins auront leur mot à dire, et dans L’Équipe du jour, Cheikh N’Doye, le milieu de terrain angevin, a livré son pronostic pour cette finale.

« Les Parisiens sont trop certains de gagner. Je pense qu’on va les éclater 3-0, même si on n’est pas à l’abri d’une surprise. Enfin, ça peut aussi faire 1-0, on bétonne, ils prennent deux, trois rouges et finissent à huit, » a-t-il confié. On espère pour les Scoïstes que le scénario imaginé par leur capitaine va se réaliser.