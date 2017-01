Lille s’est qualifié dans ces 32es de finale de Coupe de France en battant 4-1 les Réunionnais de l’AS Excelsior Saint-Joseph.

Le second but du LOSC est à mettre en avant. À la réception d’un coup-franc de Bauthéac, Soumaroro a inscrit un très joli but d’un retourné acrobatique.