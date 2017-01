Les Réunionnais de l’AS Excelsior n’ont pas réussi à réaliser l’exploit d’éliminer un club de L1. Les derniers représentants de l’Outre-Mer en Coupe de France se sont logiquement inclinés (4-1) contre le LOSC ce samedi après-midi. Sous les yeux de l’ancien Dogue et Réunionnais, Dimitri Payet, venu donner le coup d’envoi de cette rencontre ; Ibrahim Amadou a rapidement ouvert le score dès la 18e minute. Adama Soumaoro a ensuite confirmé la nette domination lilloise en doublant la mise d’une incroyable bicyclette à l’heure de jeu. Petite frayeur, quand même, pour Lille avec la réduction du score de Pythie pour Excelsior. Frayeur de courte durée puisque Lopez et Martin-Terrier tueront le suspens en l’espace de trois minutes. A noter les débuts en pro de trois joueurs du côté du LOSC, avec les entrées de Lebo Mothiba, Carlens Arcus et Valentin Vanbaleghem ; tous les trois 20 ans.

On notera surtout la belle performance de Sarreguemines, équipe de CFA 2, qui a réussi à sortir le Stade de Reims en s’imposant 2-1, grâce à un doublé de El Hassane M’Barki. Gaëtan Charbonnier a marqué le but rémois.