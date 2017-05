Victorieux (2-0) de la Nouvelle-Zélande lors du dernier match de poule de la Coupe du Monde U20, les Bleuets peuvent remercier Allan Saint-Maximin. L’attaquant français a réalisé une très jolie performance au cours de laquelle il a notamment inscrit un magnifique doublé. Son sélectionneur a tenu à le féliciter.

« Allan Saint-Maximin ? Je me suis pris la tête entre les mains sur son deuxième but. Il n’y a que lui pour marquer ce genre de buts. Il ne fait pas toujours ce qu’il faut pour le collectif mais il est capable, sur un geste ou deux, de faire la différence et faire basculer un match. Il nous a mis deux buts fantastiques. Sur le deuxième, il fait exprès de frapper, il me l’a dit. Allan a dû récupérer lors des deux premiers matches. On va se projeter sur le match de jeudi. On va avoir besoin de toutes nos forces contre l’Italie (jeudi). » a expliqué Ludovic Batelli en conférence de presse.