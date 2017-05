Ce lundi après-midi, Ludovic Batelli a dévoilé la liste des 21 joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde U20 en Corée du Sud. Si plusieurs talents de L1 à l’image de Lucas Tousart, Amine Harit ou Christopher Nkunku seront présents, Kylian Mbappé est le grand absent de cette liste. Le jeune homme, qui joue le titre en L1 avec Monaco, aurait été laissé à disposition de Didier Deschamps pour les matches de l’équipe de France A au mois de juin.

En conférence de presse, Batelli a évoqué son choix et la trajectoire du phénoménal Mbappé. « Je n’ai pas peur du tout que ça aille trop vite. C’est un mec top. Il nous a beaucoup apporté sur le temps court qu’il a passé avec nous. Il est venu en mars et en juin. Depuis, on ne l’a plus vu (...) Quand on lui ouvre la porte, vous ne le revoyez plus. Il s’est engouffré, il se faufile, c’est parti ! Je suis très heureux, très fier de l’avoir eu et de ce qui lui arrive. Si les joueurs peuvent aller très vite en haut, tant mieux. »