L’équipe de France des moins de 20 ans jouait, ce matin, face au Vietnam, match comptant pour la phase de groupe de la Coupe du Monde de la catégorie qui se joue en Corée du Sud. Après une victoire face à l’Honduras (3-0), les Bleuets devaient enchaîner.

Et les hommes de Ludovic Batelli n’ont pas fait de détail et se sont imposés 4 buts à zéro face à la formation vietnamienne. Thuram avait ouvert la marque avant que Jean-Kévin Augustin inscrive un doublé. Poha se chargeait ensuite de parachever le succès. Les Français sont premiers de leur groupe et joueront leur dernier match face à la Nouvelle-Zélande (dimanche, 8 heures).