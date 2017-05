C’est un match en retard de la 21e journée qui pourrait en dire long sur la fin de saison du Real Madrid qui va se jouer ce soir entre la Casa Blanca et le Celta Vigo en Galice. En effet, en cas de défaite, les choses pourraient se compliquer pour les hommes de Zinedine Zidane.

Si le Real Madrid l’emporte ou fait match nul ce soir, Karim Benzema et compagnie auront leur destin entre leurs mains et n’auront qu’à l’emporter lors de la dernière journée pour être champions d’Espagne. En cas de défaite, ils devront marquer plus de buts que le Barça lors de l’ultime journée.

Celta Vigo : Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny, Jozabed, Pablo Hernández, Wass, Pione Sisto, Iago Aspas, Guidetti.

Real Madrid : Navas, Danilo, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema.

Retrouvez le résumé de la rencontre sur Foot Mercato à l’issue du match.