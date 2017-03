Moussa Dembélé fait une très grosse saison avec le Celtic Glasgow. Le joueur formé au PSG régale, avec 17 buts en 25 matches de Scottish Premiership, au point d’attirer les plus grands clubs d’Europe. Dans des propos relayés par The Scottish Sun, le jeune attaquant de 20 ans a jugé ses performances.

« Au cours des 12 derniers mois, j’ai amélioré tous les aspects de mon jeu. J’ai travaillé dur pour cela, et depuis que je travaille avec l’entraîneur, j’ai pris conscience de ce que je devais améliorer. (…) Je veux aller plus loin, continuer à m’améliorer et je pense que je peux le faire ici. J’ai toujours cru en mes capacités. Mais c’est sûr, je suis un bien meilleur joueur qu’il y a un an. » L’avenir nous dira si le Français continuera à progresser en Écosse ou ailleurs.