Interrogé par la presse écossaise après avoir mis son triplé en championnat contre St Johnstone FC (victoire 2-5 du Celtic Glasgow) le jeune attaquant français Moussa Dembélé (20 ans) est revenu sur les rumeurs de transfert l’envoyant à Chelsea dans les toutes dernières heures du mercato d’hiver (la presse parlait notamment d’une somme de 47 millions d’euros).

« Je n’écoute pas vraiment ce qui se dit sur moi, je garde la tête baissée et continue à travailler. J’étais absent à cause d’une blessure au genou et j’ai tout essayé pour revenir aussi vite que possible (en expliquant sa présence à Londres le 31 janvier, le joueur y était pour faire une IRM NDLR). (…) Et oui mon avenir est ici et je m’en réjouis. »