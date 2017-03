Sans club depuis son départ de Cardiff City, Marouane Chamakh (33 ans) cherche désespérément un club. S’il avait des touches avec des clubs de Serie B et au Qatar, ses agents ont également essayé de la placer dans des clubs du championnat suédois.

Selon le média local Expressen, le Marocain a été proposé à plusieurs équipes dont le Djurgårdens IF. Mais ces derniers auraient tous refusé le joueur. Le Djurgårdens IF préférant par exemple s’intéresser à Gustav Engvall (20 ans) ancien joueur de IFL Göteborg et qui évolue actuellement à Bristol City.